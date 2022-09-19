На Прикарпатті викрили "волонтера", що привласнив понад мільйон гривень для ЗСУ

В Калуші Івано-Франківської області викрили псевдо волонтера, який коштом зборів на потреби ЗСУ ледь не збагатився на більш ніж мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, з травня по серпень 2022 року підозрюваний, називаючи себе волонтером, через соціальну мережу збирав кошти на допомогу українським військовим та особам, які потребують допомоги у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

"Він збирав пожертви на особисті банківські рахунки для придбання автомобілів, приладів нічного бачення, безпілотників, тепловізійних прицілів та інше", - йдеться повідомленні.

Таким чином чоловік отримав від громадян понад 1 мільйон 171 тисячі гривень, які привласнив.

Підозрюваного затримали. Наразі вирішується питання про обрання щодо нього запобіжного заходу.