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В Нацполиции рассказали, как преступники "переквалифицировались" во время войны

Украина, Вторник 04 июня 2024 16:11
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В Нацполиции рассказали, как преступники "переквалифицировались" во время войны Фото: Андрей Рубель (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юлия Акимова

Во время войны в Украине преступники стали заниматься псевдоволонтерской деятельностью. Например, завозят из-за границы авто, дроны или одежду якобы для ВСУ и продают их в Интернете. Львиная доля мошенников - это арестанты СИЗО и заключенные.

Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.

"Некоторые под предлогом войны начали заниматься псевдоволонтерской деятельностью, а по факту - банальным мошенничеством. Криминал - не исключение. Начали массово пригонять автомобили из-за границы, будто это для ВСУ. Потом это все на авторынке выставляется и продается", - рассказал Рубель.

По его словам, мошенники также завозят дроны Mavic, одежду и тому подобное, якобы на военные нужды. Затем это продается на разных Интернет-площадках.

"Просто занимаются мошенничеством. Мы документируем как отдельных дельцов, так и группы совместно с Департаментом уголовного розыска, следствием. Львиная доля мошенников - это арестанты СИЗО, заключенные. Они размещают объявления о продаже товаров (те же "Мавики", одежда, амуниция, тепловизоры и т.д.), которых не имеют в реальной жизни. Деньги получают их пособники на свободе и сразу исчезают", - добавил Рубель.

Псевдоволонтеры в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что мошенники в Днепропетровской области притворялись псевдоволонтерами и выманивали у людей деньги. Аферистов отправили в тюрьму.

А в Калуше Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера, который за счет сборов на нужды ВСУ чуть не обогатился более чем на миллион гривен.

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