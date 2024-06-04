В Нацполиции рассказали, как преступники "переквалифицировались" во время войны
Во время войны в Украине преступники стали заниматься псевдоволонтерской деятельностью. Например, завозят из-за границы авто, дроны или одежду якобы для ВСУ и продают их в Интернете. Львиная доля мошенников - это арестанты СИЗО и заключенные.
Об этом рассказал начальник Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины Андрей Рубель в интервью РБК-Украина.
"Некоторые под предлогом войны начали заниматься псевдоволонтерской деятельностью, а по факту - банальным мошенничеством. Криминал - не исключение. Начали массово пригонять автомобили из-за границы, будто это для ВСУ. Потом это все на авторынке выставляется и продается", - рассказал Рубель.
По его словам, мошенники также завозят дроны Mavic, одежду и тому подобное, якобы на военные нужды. Затем это продается на разных Интернет-площадках.
"Просто занимаются мошенничеством. Мы документируем как отдельных дельцов, так и группы совместно с Департаментом уголовного розыска, следствием. Львиная доля мошенников - это арестанты СИЗО, заключенные. Они размещают объявления о продаже товаров (те же "Мавики", одежда, амуниция, тепловизоры и т.д.), которых не имеют в реальной жизни. Деньги получают их пособники на свободе и сразу исчезают", - добавил Рубель.
Псевдоволонтеры в Украине
Напомним, ранее мы сообщали, что мошенники в Днепропетровской области притворялись псевдоволонтерами и выманивали у людей деньги. Аферистов отправили в тюрьму.
А в Калуше Ивано-Франковской области разоблачили псевдоволонтера, который за счет сборов на нужды ВСУ чуть не обогатился более чем на миллион гривен.
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