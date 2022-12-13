Нацполиция уволила всех сотрудников, не вышедших из оккупации, - Клименко

"Наш полицейский принимает присягу на верность народу Украины. Наш полицейский несет службу с оружием. И наш полицейский, как мы думали, может быть объектом посягательств со стороны оккупационных властей. Поэтому мы приняли решение всем выйти из временно оккупированной территории. Кто не вышел, не подчинился приказу, был уволен из Национальной полиции" , - заявил Клименко.

По его словам, ни один из этих лиц, кто не выполнил приказ, теперь не вернется на службу.

"Мы давали достаточно времени тем полицейским, кто не имел физической возможности выйти. Некоторые были в плену. Некоторые скрывались на временно оккупированной территории... Именно скрывались, не смогли выйти, например, с временно оккупированной территории из Херсонской области, с левого берега Днепра", - рассказал Клименко.

Впрочем, он подчеркнул, что всех работников Нацполиции, которые не выполнили приказ по какой-либо причине - были уволены.

"Некоторые из этих лиц, кто был уволен, вышедший, нашел в себе силы и возможности выйти с временно оккупированной территории, они были проверены", - подчеркнул Клименко.

Он рассказал, что к проверке привлечены СБУ, Департамент внутренней безопасности. Вместе с тем применяется и Полиграф.

"Эти люди, поверьте, единицы, и эти люди, как правило, указывали, где они сохранили оружие, служебное удостоверение. На сегодняшний день мы проверяем версию вышедших из этих территорий. Те схроны, которые были на временно оккупированных территориях оставлены полицейскими, мы сейчас их всех выкапываем, и оружие ставим обратно, на учет в Национальную полицию", - подытожил Клименко.

Напомним, ранее стало известно, что на деоккупированной части Херсонской области уже задержали десятки людей, предположительно сотрудничавших с россиянами.

Также мы писали, что полиция зафиксировала уже 47 000 военных преступлений армии РФ в Украине.

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