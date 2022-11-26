Под Херсоном полиция задержала трех коллаборантов, работавших на оккупантов

Правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"При проведении стабилизационных мероприятий полицейские установили трех жителей села, которые сотрудничали с оккупационными властями и ежемесячно получали от них зарплату от 10000 до 40000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечают полицейские, удалось обнаружить и задержать следующих:

"заместителя председателя" местной оккупационной власти;

"председателя коммунального хозяйства" села;

"ответственного за хозяйственные вопросы" оккупационной власти.

Правоохранители сообщили, что уже открыли уголовное производство по факту коллаборационной деятельности.