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Под Херсоном полиция задержала трех коллаборантов, работавших на оккупантов

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Украина, Суббота 26 ноября 2022 15:44
Под Херсоном полиция задержала трех коллаборантов, работавших на оккупантов Фото: Под Херсоном полиция задержала трех коллаборантов, работавших на оккупантов (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители задержали трех коллаборантов в Белозерской общине (Херсонская область). Они работали в так называемой "администрации" на разных должностях.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Национальной полиции Украины.

"При проведении стабилизационных мероприятий полицейские установили трех жителей села, которые сотрудничали с оккупационными властями и ежемесячно получали от них зарплату от 10000 до 40000 российских рублей", - говорится в сообщении.

Как отмечают полицейские, удалось обнаружить и задержать следующих:

  • "заместителя председателя" местной оккупационной власти;
  • "председателя коммунального хозяйства" села;
  • "ответственного за хозяйственные вопросы" оккупационной власти.

Правоохранители сообщили, что уже открыли уголовное производство по факту коллаборационной деятельности.

Напомним, что правоохранители задержали в Херсоне приспешника оккупантов. Муж помог ФСБ убежать на левый берег Днепра в Херсонской области.

В Министерстве внутренних дел рассказали, что на деоккупированной части Херсонской области уже задержан 41 человек, предположительно сотрудничавший с россиянами.

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