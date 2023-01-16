Нацполиция открыла уже более 58 тысяч дел по фактам преступлений российских оккупантов

Правоохранители продолжают документировать преступления, совершенные российскими оккупантами на территории Украины с 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Национальной полиции.

"С начала полномасштабного вторжения РФ следователи начали уже 58 399 уголовных производств", - указывают служащие.

Больше всего дел - 46 694 - открыто по статье 438 Уголовного кодекса (Нарушение законов и обычаев войны) и 9 205 - по статье 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины).

Кроме этого, 2 310 - по статье 111-1 Уголовного кодекса Украины (Колаборационная деятельность), 110 - по статье 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена) и 37 - по статье 113 Уголовного кодекса Украины (Диверсия).