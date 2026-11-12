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Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек в Петропавловской Борщаговке

10:30 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: Нацполиция и СБУ задержали 13 участников стычек в Петропавловской Борщаговке (скрин с видео)

В Киевской области задержали 13 активных участников столкновений возле пункта дислокации Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке, которые произошли 2 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Стражи порядка идентифицировали и установили активных участников событий в Петропавловской Борщаговке.

Задержаны причастные к беспорядкам, среди которых 18-летний уроженец Запорожской области, который более четырех лет находился на временно оккупированной части территории Украины и несколько месяцев назад переехал на Киевщину. Он крушил авто патрульной полиции и автобус Нацгвардии.

Также задержана 22-летняя местная жительница и 21-летний житель Ровенщины, которые призвали к повреждению спецтранспорта, участвовали в блокировании проезда и повреждении автобуса военных.

Сотрудники Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили семи задержанным о подозрениях по фактам препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, несанкционированного распространения информации о перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения (1. 1). 2 ст.114-2 Уголовного кодекса Украины).

Злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

В суде им избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Полицейские столичного региона провели 14 обысков по местам жительства фигурантов и изъяли вещественные доказательства, свидетельствующие об их преступной деятельности.

Следователи следственного управления полиции Киевской области при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры сообщили о подозрении шести фигурантам по ч. 2 ст. 296 и ч. 2 ст. 342 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается, устанавливаются обстоятельства совершения указанных преступлений и причастные к ним с целью дальнейшего привлечения к ответственности.

Схватки в Петропавловской Борщаговке

Напомним, 2 ноября в Петропавловской Борщаговке под Киевом произошел масштабный скандал возле воинской части Нацгвардии .

Собранные на месте люди утверждали, что в подвалах здания якобы пытают военных, которые ушли в самовольное оставление части (СЗЧ), что быстро переросло в толкотню и драки до ночи.

Все детали инцидента – в материале РБК-Украина .

Ранее суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей Валентины Молодий , которая была одной из основных участниц беспорядков в Петропавловской Борщаговке

Суд также избрал меру пресечения Виктору Ену - якобы "водителя автомобиля скорой помощи", который вместе с Валентиной Молодой прибыл к военному объекту в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Его отправили под стражу на два месяца без права внесения залога.

Кроме того, еще двух фигуранток отправили под стражу.

В общей сложности полицейские вместе с СБУ уже установили 130 человек , которые могут быть причастны к беспорядкам на Петропавловской Борщаговке.

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