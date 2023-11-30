RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Нацполиция опровергла фейки об утечке оружия из Украины в ЕС

Фото: в НПУ рассказали, что ни один факт контрабанды западного оружия в страны ЕС не был вявлен (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Правоохранителями не был выявлен ни один факт незаконного попадания огнестрельного вооружения военного образца из Украины в европейские страны или контрабанды.

Об этом заявил начальник Департамента уголовного розыска Нацполиции Вадим Дзюбинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг в "Медиацентре Украина".

Таким образом в полиции доказали ложность разнообразных сообщений, инспирированных пропагандистами страны-агрессора, будто бы из Украины происходит вывоз оружия, переданного странами-партнерами.

По словам Дзюбинского, РФ систематически распространяет фейковые "новости" о якобы утечке из Украины огнестрельного оружия в страны ЕС.

При этом в Нацполиции обращают внимание, что в текущем году внутри Украины из незаконного оборота правоохранители изъяли более 4,7 тысячи единиц огнестрельного оружия. Также были обнаружены более 100 схронов с вооружениями.

Начальник Департамента уголовного розыска отметил, что для предотвращения подобных правонарушений в Украине хотят создать международный информационный центр. В него войдут представители полиции стран Евросоюза.

Манипуляции о якобы утечке западного оружия из Украины

Отметим, время от времени в различных СМИ появляются материалы на тему возможной контрабанды вооружений из Украины в другие государства. Часто подобные фейки "педалируются" российскими пропагандистами, иногда на страницах известных изданий появляются манипуляционные публикации.

Так, например, ранее в МИД заметили антиукраинскую манипуляцию в статье Financial Times на предмет якобы обеспокоенности Молдовы увеличением контрабанды оружия из Украины.

Также перед этим в Финляндии разоблачили фейк о якобы контрабанде украинского оружия в их страну.

Ранее в мае еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что ЕС не фиксировал контрабанды оружия из Украины в значительных объемах с начала полномасштабного вторжения РФ.

Добавим, что на днях США и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фейкиЕвросоюзОружие в Украиненациональная полиция