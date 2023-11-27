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Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи

Понедельник 27 ноября 2023 22:50
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Украина и США подписали договор по усиленному мониторингу военной помощи Иллюстративное фото: украинский военный (facebook com GeneralStaff ua)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки и Украина договорились об усилении мониторинга конечного использования американского оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Украины.

По данным Минобороны, данный договор позволит усилить прозрачность в использовании иностранного оружия. В частности, речь идет об отдельных типах ракет, пусковых установок, БПЛА и приборах ночного видения, которые Украина получила от США.

"Все страны, которые предоставляют нам оружие, будут уверены, что это оружие не попадет в чужие руки, которое контролирует исключительно правительство, и что оно используется законным способом. Со своей стороны, Украина делает для этого максимум. Пора усилить репутацию нашего государства , превратив ее в инициатора и образец прозрачности и подотчетности", - рассказал заместитель Министра обороны Юрий Джигир.

Необходимый надзор за наличием, учетом и соблюдением надлежащих условий сохранения теперь будет осуществлять Минобороны с иностранными партнерами.

Оборонная помощь от США для Украины

Напомним, 1 октября Конгресс США принял законопроект о временном бюджете. Документ не включал в себя нового финансирования помощи Украине, поскольку такую инициативу решили рассматривать отдельно.

После этого американский президент Джо Байден предложил Конгрессу выделить 106 миллиардов долларов. Большинство из этих средств (60 млрд долларов) хотят направить в помощь Украине. Также пакет предусматривал помощь Израилю.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что США предоставили новый пакет военной помощи для нашего государства.

Тем временем глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер заявил о том, что Штатам до конца 2023 года будет тяжело принять новые меры по оказанию помощи Украине и Израилю.

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Соединенные Штаты Америки Военная помощь
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