ЕС не наблюдал значительной контрабанды оружия из Украины во время войны, - еврокомиссар

Евросоюз не фиксировал контрабанды оружия из Украины в значительных объемах с начала полномасштабной войны.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters , об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

"Я должна сказать, что мы не видели никакой промышленной контрабанды огнестрельного оружия из Украины", - заявила она во время своего визита в Киев.

При этом чиновница отметила, что были зафиксированы отдельные случаи вывоза стрелкового оружия из Украины. В основном частные лица пытались вывезти оружие в качестве трофеев или для личной защиты.

"Такое оружие, конечно, изымается на границе пограничниками", - добавила Йоханссон.

Она отметила, что вопрос контрабанды оружия был одним из главных в списке тем, обсуждавшихся на ее встрече с министром внутренних дел Украины Игорем Клименко.