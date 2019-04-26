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У Кабміні заявили, що чорнобильський "саркофаг" готовий на 99%

Новини » Політика    26.04.2019 - 18:03
У Кабміні заявили, що чорнобильський "саркофаг" готовий на 99%
Фото: саркофаг (Віталій Носач/РБК-Україна)

Завершення робіт планується у травні-червні

Новий чорнобильський "саркофаг" готовий на 99%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Урядовий портал".

Зокрема, вказано, що під час поїздки до зони відчуження прем’єр-міністр Володимир Гройсман відвідав новий безпечний конфайнмент "Укриття", який успішно пройшов пробну 72-годинну експлуатацію.

"Проект готовий на 99%, завершення робіт планується у травні-червні 2019 року", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко зазначав, що Чорнобильська зона відчуження повинна стати місцем реалізації нових прогресивних технологій. "Ми повинні винести урок з тих подій. Сучасна Чорнобильська зона повинна стати місцем нових прогресивних технологій, територією змін", - підкреслював президент.

Як писало РБК-Україна раніше, у 2014 році повідомлялося, що на Чорнобильській атомній електростанції (Київська область) завершено 60% монтажних робіт по установці нового безпечного конфайнмента (НБК) над саркофагом 4 реактора.

Додамо, Чорнобильську зону відчуження відкрито для спорудження сонячних станцій і тепер вона може бути використана в промислових цілях. Так, на початку 2018 року стало відомо, що в Чорнобилі в зоні відчуження очікується запуск першої сонячної електростанції. Нова електростанція розташована в 100 метрах від нового саркофага четвертого енергоблоку Чорнобильської АЕС.

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