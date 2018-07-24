Нацполіція зафіксувала за добу 631 випадок п'яного кермування

Новини Надзвичайні події 24.07.2018 - 10:41
Ілюстративне фото (pxhere.com)
Ілюстративне фото (pxhere.com)

У поліції закликали українців берегти одне одного

Національна поліція України 24 липня повідомляє, що за минулу добу було зафіксовано 631 випадок кермування у стані алкогольного сп'яніння. Про це прес-служба відомства повідомляє на своїй сторінці у Facеboook.

У поліції закликали українців берегти одне одного і назвали п'яних за кермом потенційними вбивцями.

Нацполіція зафіксувала за добу 631 випадок п'яного кермування

"Не можемо не поділитися цією страшною цифрою. 631 потенційний вбивця за один день. Друзі, бережіть одне одного", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №7064 щодо запобігання смертності на дорогах. За документ проголосували 240 парламентарів.

За ДТП, що призвели до загибелі людей та були вчинені у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, документом пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк десять років.

Глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що парламент якнайшвидше ухвалить закон, який запровадить автоматичну відеофіксацію швидкості на дорогах.

Правоохоронці за добу виявили більше 80 перевізників-порушників У Хмельницькій області у ДТП постраждали четверо осіб, зокрема дитина
Теги:  полиция,  алкоголь  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС