Нацполіція зафіксувала за добу 631 випадок п'яного кермування

У поліції закликали українців берегти одне одного

Національна поліція України 24 липня повідомляє, що за минулу добу було зафіксовано 631 випадок кермування у стані алкогольного сп'яніння. Про це прес-служба відомства повідомляє на своїй сторінці у Facеboook.

У поліції закликали українців берегти одне одного і назвали п'яних за кермом потенційними вбивцями.

"Не можемо не поділитися цією страшною цифрою. 631 потенційний вбивця за один день. Друзі, бережіть одне одного", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Верховна рада України підтримала за основу в першому читанні законопроект №7064 щодо запобігання смертності на дорогах. За документ проголосували 240 парламентарів.

За ДТП, що призвели до загибелі людей та були вчинені у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, документом пропонується карати позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк десять років.

Глава Міністерства інфраструктури Володимир Омелян сподівається, що парламент якнайшвидше ухвалить закон, який запровадить автоматичну відеофіксацію швидкості на дорогах.