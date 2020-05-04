У Нацполіції підтвердили понад 140 випадків COVID-19

В Національній поліції України лабораторно підтверджено 142 випадки зараження коронавірусом. Про це повідомляє прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

Крім того, у Міністерстві внутрішніх справ виявили 59 випадків зараження, а у Національній гвардії - 19. Також в Державній прикордонній службі підтвердили 17 випадків, а в ЗСУ хворіють 48 осіб.

Також у відомстві повідомили, що Міністерство має півторамісячний запас засобів індивідуального захисту та дезінфекції для протидії коронавірусу.

Для захисту 350-тисячного колективу МВС було оперативно закуплено в Китаї в березні - квітні - 1,5 млн штук респіраторів, понад 260 тис. штук костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес тестів, 1 тис. термометрів, понад 200 тис. пар одноразових рукавичок.

Частина цього вантажу, а саме 80 тис. респіраторів і 8 тис. костюмів, були передані Міністерству охорони здоров'я.

Нагадаємо, за минулу добу підтвердили коронавірус у двох військовослужбовців ЗСУ. Всього на даний момент лікуються від COVID-19 48 військових.

Крім того, станом на ранок 4 травня в Україні підтверджено 12 331 випадок коронавірусу, у тому числі 418 - за останню добу. При цьому зафіксовано 303 летальних випадки, вилікувались більше ніж 1 600 пацієнтів.