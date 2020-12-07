В Інтерполі заявили, що у НАБУ немає підстав вимагати міжнародного розшуку Бахматюка

Департамент міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції України (Інтерпол) повідомив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) щодо відсутності підстав для коректного та правомірного використання системи Інтерполу, Європолу та інших подібних інструментів з метою розшуку бізнесмена Олега Бахматюка, оскільки місце його проживання відоме.

Про це повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело, знайоме з ходом розслідування справи VAB Банку.

За його словами, департамент отримав відомості про адресу проживання Бахматюка в Австрії, австрійська сторона без використання системи Інтерполу підтвердила коректність і актуальність цих відомостей центрального реєстру Австрії.

Співрозмовник агентства додав, що Нацполіція також зазначила, що сторона захисту інформувала НАБУ про місце проживання бізнесмена.

У департаменті зазначили, що питання затримання, арешту та екстрадиції Бахматюка в такому випадку знаходяться поза межами його компетенції, сказало джерело. Він уточнив, що НАБУ зверталося до Нацполіції з цього питання в кінці листопада, а описана вище відповідь надійшла на початку грудня.

Як повідомлялося, Офіс генерального прокурора 3 грудня цього року поінформував, що двічі повертав НАБУ матеріали кримінального провадження щодо екстрадиції Бахматюка і готовий направити їх компетентним органам інших країн після усунення недоліків Бюро.

НАБУ підозрює власника "Укрлендфармінгу" і екс-бенефіціарного власника VAB Банку Бахматюка нібито у змові з екс-першим заступником голови Нацбанку Олександром Писаруком для виведення у 2014 році 1,2 млрд грн рефінансування з цього комерційного банку.

В кінці листопада 2019 року МВС України за заявою НАБУ оголошувала в розшук у справі VAB Банку Бахматюка і його сестру, гендиректора "Авангарду" Наталію Василюк. Однак потім Бахматюк неодноразово заявляв, що знаходиться в Австрії і готовий брати участь у всіх процесуальних діях.

"Абсурдом вважаю вимоги НАБУ про обрання мені запобіжного заходу на підставі того, що моє місце перебування нібито невідомо НАБУ. Воно не просто відомо НАБУ - про моє місцезнаходження адвокати повідомили всім зацікавленим слідчим органам", - підкреслив Бахматюк.

Нагадаємо, раніше адвокат Тетяна Козаченко повідомила, що Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку, а місце його перебування відомо НАБУ і іншим слідчим органам.

"Олег Бахматюк не перебуває в міжнародному розшуку. Ні в одній базі. НАБУ, САП, прокуратурі, ВАКС відома достовірна адреса місця проживання Олега. Надані всі офіційні документи на цей рахунок. НАБУ підтримує легенду, що Олег Бахматюк у міжнародному розшуку, бо так звучить для них вигідніше і створюється вигляд значущості розслідування", - заявила правозахисниця.

Вона також зазначила, що дії НАБУ, спрямовані на екстрадицію Олега Бахматюка та рішення Апеляційної палати ВАКС про його заочний арешт антикорупційне бюро обґрунтовує нібито наявністю міжнародного розшуку, що не відповідає дійсності. Такі дії є незаконними і суперечать міжнародним договорам.

Сам Олег Бахматюк в інтерв'ю також заявляв, що НАБУ, Інтерпол і українська прокуратура офіційно повідомлені про його місцезнаходження, однак НАБУ жодного разу не зверталося до нього за показаннями за офіційною процедурою, а інших фігурантів справи, колишнього в.о. керівника НБУ Олександра Писарука і менеджерів "VAB банку" за рік слідства допитали тільки один раз.