В Интерполе заявили, что у НАБУ нет оснований требовать международного розыска Бахматюка

Департамент международного полицейского сотрудничества Нацполиции Украины (Интерпол) сообщил Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) об отсутствии оснований для корректного и правомерного использования системы Интерпола, Европола и других подобных инструментов с целью розыска бизнесмена Олега Бахматюка, так как место его жительства известно.

Об этом сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник, знакомый с ходом расследования дела VAB Банка.

По его словам, департамент получил сведения об адресе проживания Бахматюка в Австрии, а австрийская сторона без использования системы Интерпола подтвердила корректность и актуальность этих ведомостей центральному реестру Австрии.

Собеседник агентства добавил, что Нацполиция также отметила, что сторона защиты информировала НАБУ о месте проживания бизнесмена.

В департаменте указали, что вопросы задержания, ареста и экстрадиции Бахматюка в таком случае находятся вне его компетенции, сказал источник. Он уточнил, что НАБУ обращалось к Нацполиции по этому вопросу в конце ноября, а описанный выше ответ поступил в начале декабря.

Как сообщалось, Офис генерального прокурора 3 декабря этого года проинформировал, что дважды возвращал НАБУ материалы уголовного производства относительно экстрадиции Бахматюка и готов направить их компетентным органам других стран после устранения Бюро недостатков.

НАБУ подозревает владельца "Укрлендфарминга" и экс-бенефициарного собственника VAB Банка Бахматюка якобы в сговоре с экс-первым заместителем главы Нацбанка Александром Писаруком для вывода в 2014 году 1,2 млрд грн рефинансирования из этого коммерческого банка.

В конце ноября 2019 года МВД Украины по заявлению НАБУ объявляло в розыск по делу VAB Банка Бахматюка и его сестру, гендиректора "Авангарда" Наталию Василюк. Однако затем Бахматюк неоднократно заявлял, что находится в Австрии и готов участвовать во всех процессуальных действиях.

"Абсурдом считаю требования НАБУ об избрании мне меры пресечения на основании того, что мое место пребывания якобы неизвестно НАБУ. Оно не просто известно НАБУ - о моем местонахождении адвокаты сообщили всем заинтересованным следственным органам", – подчеркнул Бахматюк.

Напомним, ранее адвокат Татьяна Козаченко сообщила, что Олег Бахматюк не состоит в международном розыске, а место его пребывания известно НАБУ и другим следственным органам.

"Олег Бахматюк не состоит в международном розыске. Ни в одной базе. НАБУ, САП, прокуратуре, ВАКС известен достоверный адрес места жительства Олега. Предоставлены все официальные документы на этот счет. НАБУ поддерживает легенду, что Олег Бахматюк в международном розыске, потому что так звучит для них выгоднее и создается вид значимости расследования", - заявила правозащитница.

Она также отметила, что действия НАБУ, направленные на экстрадицию Олега Бахматюка и решения Апелляционной палаты ВАКС о его заочном аресте антикоррупционное бюро обосновывает якобы наличием международного розыска, что не соответствует действительности. Такие действия являются незаконными и противоречат международным договорам.



Сам Олег Бахматюк в интервью также заявлял, что НАБУ, Интерпол и украинская прокуратура официально уведомлены о его местонахождении, однако НАБУ ни разу не обращалось к нему по показаниям по официальной процедуре, а других фигурантов дела, бывшего и.о. руководителя НБУ Александра Писарука и менеджеров "VAB банка" за год следствия допросили только один раз.