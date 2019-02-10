В Нацполіції пояснили, чому відпустили затриманих активістів

За словами Крищенка, про підозру повідомлять тільки після вивчення матеріалів слідчими

Полиция сможет сообщить раньше задержанным активистам на Контрактовой площади о подозрении только после того, как материалы будут изучены следователями. Об этом сообщил начальник Главного управления Нацполиции города Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, для изучения всех материалов следователям понадобится больше суток.

"Полиция должна за сутки при действии статьи 208 УПК предоставить человеку подозрение. Я сказал, что мы не можем обработать огромное количество материалов за сутки. Это мы можем продемонстрировать видео, чтобы показать основания, которые были для действий полиции. Но оценка должна даваться действиям каждого человека, его мотивам, его действиям и намерениям. Это отведенный законом отрезок времени, учитывая большие объемы необходимых следственных действий. Поэтому следователь принял такое решение", - сообщил Крищенко.

Вместе с тем, глава ГУ Нацполиции Киева не дал ответа, когда будет вручено подозрение тем лицам, которые были задержаны во время событий в райуправлении полиции.

"Я такие прогнозы не составляю. Мы проводим все действия быстро. Все материалы мы составляем одни - это следователь, который согласовывает с процессуальным руководителем. Возможно, для проведения некоторых следственных действий будет даже нужно получить разрешение суда", - добавил он.

Напомним, вчера, 9 февраля, правоохранители задержали в Киеве около 40 человек при попытке "штурма управление полиции".

Позже стало известно, что полиция вынесла постановления об освобождении задержанных ранее активистов.

По словам Крищенко, по состоянию на утро 10 февраля ни одного полицейского не было отстранено от выполнения служебных обязанностей.