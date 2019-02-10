Затримання активістів у Києві: жоден поліцейський поки не відсторонений від роботи

Фото: Андрій Крищенко (РБК-Україна)

Крищенко пообіцяв провести 2 службові розслідування

Національна поліція України проведе 2 службових розслідування щодо дій поліцейських під час затримання активістів на Контрактовій площі. Станом на ранок 10 лютого жодного поліцейського не було відсторонено від виконання службових обов’язків, заявив начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, службові розслідування будуть проводитись по всім фактам та по всім діям поліції.

"Я призначив вже службове розслідування по діям поліції, коли затримували перших молодих людей. Буде проводити ГУ Нацполіції в місті Києві. Інше службове розслідування буде проводити або за вимогою слідчого, або Центральний апарат Нацполіції", - додав він.

Крищенко наголосив, що поліцейські без жетонів будуть притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

"Щодо жетонів. Жетони у поліцейських, які несуть службу на вулицях - вони є. Вони повинні їх представляти. Якщо таке, що хтось з поліцейських відмовився, ми також надамо йому оцінку і він буде нести дисциплінарне покарання. Всі спецпризначенці - це марковані шлеми. І їх дії кожен - може бути ідентифікований, це є на відео. Старший зі спецпризначенців - він не приховує обличчя, він повинен був представлятися і відповідати за дії своїх підлеглих", - повідомив Крищенко.

За його словами, оцінку буде надано по діям кожного працівника поліції після вивчення відео.

"Якщо є відео, ми збираємо ці матеріали. Будемо вдячні, якщо ви надасте. Ми надамо оцінку кожному поліцейському", - додав він.

Крищенко також наголосив, що станом на ранок 10 лютого жодного поліцейського не було відсторонено від виконання службових обов’язків.

"З цього приводу особи ще не відсторонені. Але, якщо особа може впливати на хід розслідування, вона буде відсторонена", - додав він.

Нагадаємо, вчора, 9 лютого, правоохоронці затримали у Києві близько 40 осіб при спробі "штурму управління поліції", в результаті інциденту троє поліцейських доставили в лікарню.

Пізніше стало відомо, що поліція винесла постанови про звільнення затриманих раніше активістів.

Сьогодні, 10 лютого, начальник Головного управління Нацполіції міста Києва Андрій Крищенко заявив, що особисто віддав наказ поліцейськимпід час "штурму районного управління поліції".