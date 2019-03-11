У Нацполіції назвали кількість відкритих справ за підкуп виборців

За підкуп виборців на користь Порошенка відкрили 16 кримінальних справ

За подкуп избирателей в пользу некоторых кандидатов на выборах 2019 открыли более 40 уголовных дел. Об этом на брифинге рассказал замначальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, по фактам подкупа в пользу Юлии Тимошенко открыто 21 уголовное дело.

"16 уголовных производств возбуждено по фактам подкупа в пользу кандидата на пост президента Петра Порошенко", - отметил Цуцкиридзе.

Он также добавил, что зарегистрировано 2 производства за подкуп в пользу Сергея Таруты, а также по одному за подкуп в пользу Олега Ляшко, Владимира Зеленского и Андрея Садового, который уже снялся с предвыборной гонки.

Напомним, ранее Генпрокуратура разоблачила планы подкупа избирателей в трех областях. В частности, якобы планировался подкуп 45 тыс. избирателей на округах в Винницкой, Волынской и Днепропетровской областей в пользу Юлии Тимошенко.

Также генпрокурор Юрий Луценко анонсировал внесение представления на нардепа от "Батькивщины" Валерия Дубиля, который подозревается в организации схемы подкупа избирателей.