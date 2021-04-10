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У Київській області провели військові навчання через загострення ситуації на Донбасі

Новость на русском → Київ, Субота 10 квітня 2021 19:56
У Київській області провели військові навчання через загострення ситуації на Донбасі Фото: під час військового вишкілу у Київській області (прес-служба)
Автор: РБК-Україна

В селі Бузова у Київській області пройшов відкритий військово-патріотичний вишкіл. В ході занять учасники пройшли тренування з тактики, вогневої підготовки та тактичної медицини.

Про це повідомляє прес-служба "Національного корпусу", яка й виступила організатором навчань.

"Якщо завтра ворог рушить у наступ, особисто я і багато з вас піде служити в регулярну армію. Але забувати чи не розуміти ефективність малої війни - небезпечно для будь-якої країни. Тому давайте сьогодні активно попрацюємо, і якщо ворог активізується, то почнемо, не чекаючи наказів чергових президентів, створювати ту саму територіальну оборону, про яку так багато говорили”, - сказав Андрій Білецький.

За його словами, в умовах зростання загрози ескалації військової активності РФ на Донбасі, для України вкрай важливим є ухвалення закону про територіальну оборону. Білецький вважає захід "першим і важливим кроком у розвитку територіальної оборони в Україні".

У Київській області провели військові навчання через загострення ситуації на ДонбасіУ Київській області провели військові навчання через загострення ситуації на Донбасі

Нагадаємо, російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників. Станом на 17:00 суботи вони сім разів порушили режим припинення вогню.

Як відомо, нещодавно Україна зафіксувала, що Росія стягує до українського кордону війська під виглядом нібито проведення навчань. Водночас окупаційні сили збільшили кількість обстрілів на Донбасі.

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