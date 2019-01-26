"Нацкорпус" назвав своїм пріоритетом парламентські вибори

Фото: Андрій Білецький (УНІАН)

У Києві пройшов ІІІ Всеукраїнський з’їзд партії "Національний корпус"

Партія "Національний корпус" в ході ІІІ Всеукраїнського з’їзду, який пройшов у Києві, назвала своїм пріоритетом парламентську кампанію. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УНІАН.

На з'їзді були продемонстровані основні результати діяльності партії: більше 32 тисяч активістів по країні, які у 2018 році провели більше 10000 масових заходів, спрямованих на активну боротьбу проти рейдерства та реальний захист інтересів звичайних українців.

Крім того, повідомлялось, що завдяки "Національному корпусу" створено на високому рівні безліч соціальних спортзалів, ветеранських організацій, дитячих таборів та національних хабів. Це той вклад, який варто залишати за собою, вважають представники політсили.

Також партійний рух створює розвиток культурного, освітнього та соціального спрямування для всієї України. Команда, за якою стоять реальні справи - справи, які складає кожен, хто допомагає діяльності "Національного корпусу".

Лідер "Національного корпусу" Андрій Білецький акцентував увагу присутніх на з'їзді 6 тисяч гостей і делегатів, а також представників ЗМІ на тому, що мета політсили на 2019 рік - перемога на парламентських виборах і формування власної фракції в наступному скликанні.

Також лідер партії повідомив, що відмовляється брати участь у президентських виборах 2019 року. "Я відмовляюся брати участь у цьому фарсі", - заявив Білецький.