"Національний корпус" вимагає арешту Медведчука

Політична партія "Національний корпус" провела нову акцію протесту в Києві під будівлею Служби безпеки України (СБУ), в ході якої вимагала негайно заарештувати Віктора Медведчука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку "Нацкорпусу" в Facebook.

Також організатори акції хотіли отримати від СБУ правову оцінку робочих поїздок Медведчука в РФ. Активісти вимагали пояснень, на якій підставі Медведчук здійснює прямі перельоти на територію країни-агресора, якщо ще з жовтня 2015 року вони заборонені Державіаслужбою.

Крім того, учасники акції вимагають від СБУ реакції на нещодавній дипломатичний візит Віктора Медведчука і кандидата в президенти Юрія Бойка до Москви, де вони провели переговори з главою "Газпрому" Олексієм Міллером і прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим. Активісти наполягають на тому, що для таких переговорів у цих політиків не було ні морального, ні юридичного права.

"За п'ять років влада чинного президента не тільки не зуміла знешкодити відвертого українофоба, "російського агента" і путінського кума Віктора Медведчука, але навіть інтегрувала його в свою систему договорняків і схем", - заявили в "Нацкорпусі".

На думку представників політсили, сьогодні Бойко і Медведчук лише імітують опозиційну діяльність, а насправді є таємними уповноваженими в переговорах з Кремлем по газу, по заручниках і з економічних питаннях.

Як відомо, раніше кандидат у президенти України Юрій Бойко в Москві провів так звані "економічні переговори" з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим.

У переговорах також брали участь глава російського "Газпрому" Олексій Міллер і голова політради "Опозиційній платформи - За життя" Віктор Медведчук.

Зазначимо, на початку лютого Генеральна прокуратура відкрила справу за підозрою Медведчука у державній зраді і посяганні на територіальну цілісність. До цього на партійному з'їзді в Києві він заявив про необхідність утворення так званого "автономного регіону Донбас" з власним парламентом і урядом, а також закріпити цей статус у Конституції України.

Нагадаємо, минулої суботи, 23 березня, "Національний Корпус" провів акцію протесту в Києві, вимагаючи від президента Петра Порошенка реакції на корупційний скандал в "Укроборонпромі" і покарання винних. В рамках цього мітингу активісти, серед яких були родичі загиблих на війні на Донбасі бійців, а також ветерани АТО, що отримали в ході бойових дій серйозні каліцтва, передали президенту свої письмові вимоги, і ті були прийняті. Тоді переговори з мітингувальниками провів новопризначений заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.