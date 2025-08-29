На Национальном мемориальном кладбище под Киевом начали первые захоронения (фото)

Сегодня в Мархаловке Киевской области состоялось официальное открытие Национального военного мемориального кладбища.
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина с места событий.
На Национальном мемориальном военном кладбище состоялся военный церемониал захоронения неизвестных солдат с воинскими почестями чествования павших Героев, имена которых пока не установлены.
Это первые захоронения на территории мемориала. На отдельном месте на территории кладбища - сектор захоронений неизвестных защитников и защитниц.
Среди присутствующих на открытии кладбища был президент Владимир Зеленский, спикер ВРУ Руслан Стефанчук, министр обороны Денис Шмыгаль, министр по делам ветеранов Наталья Калмыкова и другие.
Идея создания национального мемориала давняя, в то же время реализация замысла нашла фактическую реализацию в 2021 году, когда Верховной Радой Украины на законодательном уровне был утвержден военный церемониал.
В октябре 2022 года было создано государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище", а в августе 2023-го была окончательно выбрана локация, хотя споры по этому поводу до сих пор продолжаются.
Уже в августе 2024 года начались строительные работы первой очереди. До мая 2025 года была организована система секторов почетных захоронений (до 6 000 мест из будущих 120 тысяч), возведены два колумбария, обустроена стоянка, проложены инженерные сети, построена дорожная развязка и подъездная дорога.
Сейчас строительство первой очереди продолжается: уже заложен фундамент для админздания и Дома траура, сооружается хозяйственный блок, Центральная площадь с Мемориальным садом, входные ворота, зоны отдыха и благоустройство территории. Это вторая очередь строительства, завершение которой запланировано на 2026 год.
Особенностью Национального военного мемориального кладбища является унификация и стандартизация захоронений. Все они будут иметь единый вид и расположение.
Сначала устанавливается временное надгробное сооружение, созданное по мотивам казацких крестов XV-XVI века. Через год, после естественной осадки почвы, на его месте будет ставиться постоянное надгробие - в виде казацкого креста или прямоугольной таблички, которая выбирается семьей погибшего.
Это принципиально отличает военное кладбище от гражданского.
Строительство Национального военного мемориального кладбища несколько раз останавливалось из-за споров о месте.
Сначала его планировали разместить на Лысой горе в Голосеевском районе Киева. Против выступили экологические организации, ведь территория имеет заповедный статус и там запрещены любые строительные работы. После протестов от этой идеи отказались.
Следующим вариантом стала Быковня, но и здесь возникли проблемы. Рядом расположены захоронения жертв сталинских репрессий, и была угроза, что во время работ обнаружат новые могилы. Это могло бы остановить строительство на годы, а после учета охранных и санитарных зон площадь для захоронений сокращалась до 50 гектаров, что не соответствовало масштабам запланированного мемориала.
В 2024 году правительство выбрало новую локацию - лес возле села Мархалевка на Киевщине. Но и здесь решение вызвало волну протестов. Местные жители и активисты выступили против вырубки деревьев, часть людей блокировала подъезды и технику подрядчика. Полиция неоднократно вмешивалась, чтобы возобновить работы.
Из-за этих протестов потеряно оптимальное время для строительства, и первые захоронения, которые планировали на вторую половину 2024 года, пришлось отложить.