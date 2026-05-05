RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения Экология

Национальный кэшбек продлили в Украине сразу на два года

01:30 05.05.2026 Вт
2 мин
Постановление о продлении действия нацкешбека завтрдила премьер-министр Юлия Свириденко
aimg Юлия Маловичко
Фото: Кабмин согласился с предложением Минэкономики по нацкешбеку (Getty Images)

Кабинет министров продлил действие Национального кэшбека в Украине до 30 апреля 2028 года для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление правительства № 559.

Читайте также: В Кабмине рассказали, что будет с программой "Национальный кэшбек"

Кабинет Министров Украины согласился с предложением Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства насчет реализации в период с 1 мая 2026 года в течение действия военного положения в Украине, но не позднее 30 апреля 2028 года экспериментального проекта "Национальный кэшбек".

Такой шаг осуществлен для стимулирования развития производства украинских товаров и услуг путем предоставления государственной денежной компенсации покупателям товаров и услуг украинского производства.

Проект реализуется в рамках Всеукраинской экономической платформы "Сделано в Украине", говорится в правительственном постановлении.

Отмечается, что через два месяца после завершения реализации проекта "Национальный кэшбек" Минэкономики должно будет подать соответствующий отчет Кабинету министров.

Также будут учтены предложения по внесению изменений в законодательные акты.

Как известно, программа по нацкешбеку также влияет на финансовую сферу, способствуя развитию безналичных расчетов и детенизации экономики.

Еще сообщалось, что НБУ обнародовал обновленный макроэкономический прогноз, в котором отметил замедление экономического роста на фоне осложнений в энергетическом секторе и глобальной нестабильности на Ближнем Востоке.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Министерство экономики