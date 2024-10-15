"Национальный кэшбек": как проверить, участвует ли товар в программе через "Дию"

В приложении "Дия" появилась новая функция сканирования штрихкодов товаров, позволяющая украинцам проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек". Таким образом можно узнать, получите ли кэшбек за покупку конкретного товара.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .
Украинцы теперь могут самостоятельно проверять, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия". Эта функция позволяет определить, получит ли покупатель кэшбек в размере 10% государства при покупке украинских товаров.
Несмотря на то, что некоторые товары могут производиться в Украине, они могут не участвовать в программе "Национальный кэшбек". Также можно узнать, что товар не участвует в программе.
В ведомстве отмечают, что сегодня украинцам уже начислено 90 млн грн кэшбека за покупку отечественных товаров. С момента запуска программы "Национальный кэшбек" 1,18 млн. украинцев получили кэшбек, а 1,9 млн. граждан присоединились к программе. Выплаты доступны на 267 тыс. украинских товаров от 1352 местных производителей.
Чтобы получить кэшбек, необходимо подать заявку через участвующий в программе банк и активировать соответствующую карточку в "Дие".
Ранее РБК-Украина рассказывало, что Минцифры завершило публичный бета-тест программы "Национальный Кэшбэк" и официально запустило услугу в полном формате. Со 2 сентября команда ведомства проверяла работу системы, исправляла ошибки и получала отзывы от пользователей. Теперь приложение готово к использованию всеми желающими.
Напомним, программа "Национальный кэшбек" – это инициатива, позволяющая гражданам получать частичный возврат средств (кэшбек) за покупки в партнерских магазинах или за услуги. Программа ориентирована на поддержку украинских производителей и способствует продвижению отечественных товаров. Полученные средства можно использовать для дальнейших покупок или выводить на банковскую карту. Она поощряет использование электронных платежных систем для удобства и прозрачности расчетов. В Минэкономики разъяснили процесс регистрации для участия в программе.
Выплаты кэшбека будут осуществляться ежемесячно до 20 числа следующего месяца. В то же время, максимальная сумма кэшбека, которую можно получить за один месяц, составляет 3000 гривен.
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