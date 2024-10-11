Программа "Национального Кэшбека" доступна в полном формате: сколько товаров было приобретено

Команда Минцифры завершает публичный бета-тест программы "Национального Кэшбека" - одной из самых сложных услуг в истории цифрового государства. Именно поэтому ведомство начинает запуск услуги в полном формате.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова .

Он напомнил, что со 2 сентября команда Минцифры проверяла работу системы, фиксировала баги и получала фидбек от пользователей. Теперь услуга официально запущена в полном формате.

Также Федоров сообщил, что по программе было начислено кэшбеков на сумму более 73 миллионов гривен. В общем украинцы за это время приобрели 260 000 товаров отечественных производителей.

В программу присоединились 1317 украинских производителей.

Отмечается, что более миллиона пользователей видят свой кэшбек в "Дии".

Чтобы присоединиться к программе, достаточно открыть карту "Сделано в Украине" в банке и активировать ее в приложении "Дия". Кешбек в 10% начисляется автоматически за каждый украинский товар.

Программа "Национальный кэшбек"

Программа "Национальный кэшбек" - это инициатива, позволяющая гражданам получать частичный возврат средств за покупки, сделанные в отечественных партнерских магазинах или за товары украинских производителей. Средства из кэшбека можно использовать для последующих покупок или выводить на банковскую карту.

Программа была создана для популяризации украинского продукта и поддержки производителей, а также поощрения украинцев использовать электронные платежные системы для удобства и прозрачности расчетов.