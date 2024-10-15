"Національний кешбек": як перевірити, чи бере товар участь у програмі через "Дію"

Українці тепер можуть самостійно перевіряти, чи бере товар участь у програмі "Національний кешбек" за допомогою сканера штрихкодів у застосунку "Дія". Ця функція дозволяє визначити, чи отримає покупець кешбек у розмірі 10% від держави за придбання українських товарів.

Попри те, що деякі товари можуть вироблені в Україні, вони можуть не брати участі у програмі "Національний кешбек". Також можна дізнатися, що товар не бере участі у програмі.

У відомстві зазначають, що сьогодні українцям вже нараховано 90 млн грн кешбеку за купівлю вітчизняних товарів. З моменту запуску програми "Національний кешбек" 1,18 млн українців отримали кешбек, а 1,9 млн громадян долучилися до програми. Виплати доступні на 267 тис. українських товарів від 1352 місцевих виробників.

Щоб отримати кешбек, необхідно подати заявку через банк, який бере участь у програмі, і активувати відповідну картку в "Дії".