"Национальный кэшбек": как проверить, участвует ли товар в программе через "Дию"

В приложении "Дия" появилась новая функция сканирования штрихкодов товаров, позволяющая украинцам проверить, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек". Таким образом можно узнать, получите ли кэшбек за покупку конкретного товара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины .

Украинцы теперь могут самостоятельно проверять, участвует ли товар в программе "Национальный кэшбек" с помощью сканера штрихкодов в приложении "Дия". Эта функция позволяет определить, получит ли покупатель кэшбек в размере 10% государства при покупке украинских товаров.

Несмотря на то, что некоторые товары могут производиться в Украине, они могут не участвовать в программе "Национальный кэшбек". Также можно узнать, что товар не участвует в программе.

В ведомстве отмечают, что сегодня украинцам уже начислено 90 млн грн кэшбека за покупку отечественных товаров. С момента запуска программы "Национальный кэшбек" 1,18 млн. украинцев получили кэшбек, а 1,9 млн. граждан присоединились к программе. Выплаты доступны на 267 тыс. украинских товаров от 1352 местных производителей.

Чтобы получить кэшбек, необходимо подать заявку через участвующий в программе банк и активировать соответствующую карточку в "Дие".