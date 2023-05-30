Олигархи Фридман и Авен могут остаться без Сенс Банка. Все претензии – в Кремль

Российские владельцы бывшего Альфа-Банка (Украина) могут понемногу прощаться с финучреждением. Украине понадобилось более полугода, чтобы подготовить законодательную базу для национализации активов подсанкционных российских бизнесменов. Почему затянулся процесс и чем он завершился – ниже в материале РБК-Украина.

Верховная рада дала разрешение на национализацию банков, принадлежащих подсанкционным лицам. Соответствующий законопроект (№9107-1) был поддержан депутатами 29 мая. За него проголосовали 305 народных избранников.

Прежде всего, под действие этого закона после его подписания президентом Украины попадет Сенс Банк. Это бывший Альфа-Банк Украина, акционеры которого уже больше года находятся под санкциями ЕС, а инструментов лишения их актива в Украине до сих пор не существовало.

28 февраля 2022 года ЕС применил санкции к ключевым акционерам Сенс Банка (на то время – Альфа Банку) – Михаилу Фридману и Петру Авену. Фридман владеет 32,8632% акций банка, Авен – 12,4018%. Чтобы дистанцироваться от "токсичных" акционеров, Альфа Банк в прошлом году провел ребрендинг и с 1 декабря 2022 года стал работать под названием Сенс Банк.

По требованию НБУ, подсанкционные акционеры были лишены права голоса: они в апреле 2022 года передали свои доли в управление согласованному с НБУ лицу – болгарскому экономисту Симеону Дянкову.

В НБУ признавали – хоть Альфа Банк и столкнулся с репутационным риском, оснований для его вывода с рынка или национализации нет. Системный банк выполняет все нормативы, нет рисков и для населения – все вклады физлиц на 100% гарантируются государством.

В то же время другие подсанкционные активы Фридмана и Авена уже выведены с финансового рынка. НБУ, который регулирует и страховой рынок, еще в начале декабря 2022-го приостановил лицензии страховой компании "Альфа Страхование". Приостановлена лицензия и "Альфа-Лизинг Украина". Поступить также по отношению к банковскому активу НБУ не имел права: банковское законодательство отличается от другого финансового, поэтому подход НБУ по работе с банками иной.

Искать инструменты, позволяющие регулятору вывести банк с рынка или национализировать его, в НБУ и ОП начали еще в прошлом году. 6 октября Рада приняла законопроект №8069 об особенности вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Этот документ давал Минфину право по предложению НБУ участвовать в выводе с рынка банка по основаниям, наступившим во время совершенной РФ агрессии против Украины. Национализация такого банка предполагала продажу его государству за 1 грн.

Но законопроект касался только механизма национализации, в то время как перечень оснований, по которым банк мог быть выведен с рынка, не изменялся: под национализацию мог попасть только банк, утративший ликвидность. Но проблем с ликвидностью у Сенс Банка не было, поэтому у НБУ не получил оснований для его вывода с рынка.

Сенс Банк (Фото: wikimedia.org)

После принятия законопроекта Михаил Фридман в своем письме главе НБУ Андрею Пышному даже подтвердил готовность докапитализировать Сенс Банк на 1 млрд. долларов или просто подарить его акции. При этом пополнение капитала предлагалось провести за счет замороженных санкциями средств. Правда, когда их разморозят, сказать практически невозможно. Но тогда дальше письма дело не пошло. В НБУ сообщили, что официальных документов о внесении средств в капитал в регулятор не поступало.

Так как инструментов для вывода банка подсанкционных акционеров в НБУ не стало больше, парламентариям пришлось готовить еще один законопроект, который предоставил бы основания для национализации именно при применении санкций к акционерам или из-за непрозрачной структуры владельцев банка.

Новый законопроект №9107-1, который усовершенствовал процедуры, появился в марте 2023 года. На этот раз инициатором выступил НБУ. Идею новой редакции документа поддержали и в ОП. Среди его норм - введение возможности вывода системно важного банка с рынка (путем национализации) при отсутствии у него признаков неплатежеспособности, при применении к банку или владельцу существенного участия в нем блокирующих санкции.

Но принять документ депутаты не смогли: 2 мая "за" проголосовали только 212 народных избранников. Поэтому проект был отправлен на повторное второе чтение.

"Почему так произошло? Ну потому что половина депутатов куда-то ушла пока, продолжались выступления по правкам. И перед голосованием просто отсутствовали в зале. И на табло мы увидели 162 голоса от большинства….”, - объяснил депутат Ярослав Железняк.

Но нежелание депутатов голосовать за законопроект, скорее всего, объясняется несколько иным. В документе была норма, позволяющая Нацбанку отзывать банковскую лицензию и ликвидировать банк, которий не является системно важным, даже в случае, если на его акционера наложены санкции СНБО. Поэтому считать, что принятие закона затянулось из-за попыток владельцев "сбить" процесс, несколько ошибочно, считает один из представителей профильного комитета ВР.

"То есть, по большому счету, какого-то "лобби Фридмана" в Украине нет. Депутаты просто боялись за свои банки, потому и не спешили голосовать. Им были нужны гарантии, что по этому закону национализируют только бывший Альфа Банк, а не другие банки, в которые имеют какое-то отношение представители тех или иных политических сил", – рассказал один из собеседников, знакомый с подготовкой документа.

Именно поэтому, говорит он, закон не поддержали и депутаты "Европейской Солидарности", "Батькивщины" и бывшей ОПЗЖ. Такую версию фактически подтвердили представители ЕС, обсуждая документ в ВР. "Это (законопроект - ред.) об аннулировании и лишении лицензий любого украинского банка, если в отношении его владельца, обладающего существенным участием, будет принято решение СНБО о наложении санкций на гражданина Украины, по которому не доказаны его действия по связям с РФ, или по финансированию терроризма ", - заявила во время рассмотрения законопроекта депутат ЕС Нина Южанина .

Ранее НБУ уже лишил права голоса акционеров нескольких банков. К примеру, в ноябре 2022-го НБУ признал небезупречной деловую репутацию владельца существенного участия Мотор-Банка – Вячеслава Богуслаева. После чего лишил его права председателя и назначил, как и в случае с Альфа Банком, доверенное лицо – президента Ассоциации Банков Украины Андрея Дубаса.

Аналогичная ситуация с лишением права голоса и у Идея Банка. Решением Высшего антикоррупционного суда государству передано 88,89% акций "Первого инвестиционного банка" (PIN Bank), принадлежащих президенту московского ЦСКА Евгению Гиннеру. Принятие законопроекта в первой редакции существенно упростило бы работу НБУ.

Но чтобы "протянуть" законопроект во втором чтении и принять его в целом, законодателям пришлось искать компромисс. "Ко второму чтению в законопроект будет внесена поправка, которая распространит процедуру на системные банки (именно системные - ред), на случай, если их акционеры будут внесены в санкционный список", - обещал председатель Комитета Верховной рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Даниил Гетманцев (Фото: Виталий Носач/РБК-Украина)

Так и вышло. До повторного второго чтения из законопроекта были исключены нормы, связанные с возможностью отзыва банковской лицензии и ликвидации банка, не определенного Нацбанком системно важным. Таким образом, под действие законопроекта попадет исключительно Сенс Банк, а небольшие банки будут выведены из зоны риска. Гетманцев уверял, что документ будет принят до конца мая. Именно так и случилось. Законопроект поддержали представители политических сил, ранее от этого воздерживавшихся – ЕС, "Батькивщина" и экс-ОПЗЖ.

Сейчас после подписания закона президентом Украины сама процедура национализации может занять несколько дней. Она будет аналогична той, которую применяли в отношении ПриватБанка в 2016 году . НБУ примет соответствующее постановление, банк будет передан Фонду гарантирования вкладов физических лиц, а затем Министерство финансов выкупит его за 1 гривну.

Таким образом, Сенс Банк может стать пятым государственным банком в дополнение к Укрэксимбанку, Сбербанку, ПриватБанку и Укргазбанку. Причем для бывших собственников законом предусмотрена возможность возмещения убытков, понесенных ими в результате национализации Сенс Банка, но исключительно за счет средств государства-агрессора. То есть, все претензии могут быть предъявлены исключительно Кремлю.