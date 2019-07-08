Націоналісти поставили ультиматум Зеленському

Фото: Андрій Білецький (з відкритих джерел)

Білецький дав Зеленському добу, щоб відреагувати на телеміст з Росією

Лідер Азовського руху та кандидат в народні депутаті від об’єднаних націоналістів ВО "Свобода" Андрій Білецький, у зв'язку з інформацією про телеміст з російським телеканалом "Росія 24" та українським телеканалом NewsOne, поставив ультиматум президенту Володимиру Зеленському. Відповідне відеозвернення опубліковане на телеграм-каналі Білецького.

"Що ми, українські націоналісти, з цього приводу думаємо: Путіну "нужно поговорить" - нехай він поговорить з 13 тисячами мертвих, яких убили його солдати в нашій країні. А нам з цього приводу "нужно поговорить" з нашим новим президентом Володимиром Зеленським", - сказав Білецький.

Він також зазначив, що націоналісти дають президенту 24 години на адекватну відповідь на "підготовку інформаційного шабашу Кремля".

"Відповідь має бути адекватною. Лідера держави, яка перебуває у стані війни. Не клоуна, не артиста з олігархічних корпоративів, а президента. Інакше відповідь "зеленим чоловічкам" Кремля почнуть давати "чорні чоловічки". Думай-Те!", - сказав Білецький у відеозверненні.

Як відомо, фактичним кінцевим власником телеканалу NewsOne на сьогодні є Віктор Медведчук - один з лідерів партії "Опозиційна платформа за життя" та кум президента РФ Володимира Путіна.