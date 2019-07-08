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Националисты поставили ультиматум Зеленскому

Новости » Политика    08.07.2019 - 08:26
Националисты поставили ультиматум Зеленскому
Фото: Андрей Билецкий (из открытых источников)

Билецкий дал Зеленскому сутки, чтобы отреагировать на телемост с Россией

Лидер Азовского движения и кандидат в народные депутаты от объединенных националистов ВО "Свобода" Андрей Билецкий, в связи с информацией про телемост с российским телеканалом "Россия 24" и украинским телеканалом NewsOne, поставил ультиматум президенту Владимиру Зеленскому. Соответствующее видеообращение опубликовано на телеграмм-канале Билецкого.

"Что мы, украинские националисты, по этому поводу думаем: Путину "нужно поговорить" - пусть он поговорит с 13 тысячами мертвых, которых убили его солдаты в нашей стране. А нам по этому поводу "нужно поговорить" с нашим новым президентом Владимиром Зеленским", - сказал Билецкий.

Он также отметил, что националисты дают президенту 24 часа на адекватный ответ на "подготовку информационного шабаша Кремля".

"Ответ должен быть адекватным. Лидера государства, которое находится в состоянии войны. Не клоуна, не артиста из олигархических корпоративов, а президента. Иначе ответ "зеленым человечкам" Кремля начнут давать "черные человечки". Думай-Те!" - сказал Билецкий в видеообращении.

Как известно, фактическим конечным владельцем телеканала NewsOne на сегодня является Виктор Медведчук - один из лидеров партии "Оппозиционная платформа за жизнь" и кум президента РФ Владимира Путина.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийнационалистыАндрей Билецкий
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