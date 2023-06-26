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Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМД-4 в Донецкой области (видео)

Фото: Военный (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинский спецназ уничтожил вражескую БМД-4 в Донецкой области. Этот процесс удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство внутренних дел Украины.

"Спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМД-4", - говорится в сообщении.

Отмечается, что произошло в Донецкой области.

"Это один из новых образцов вражеской боевой машины. Замечательная работа. Двигаемся дальше", - добавили в МВД.

БМД-4 - российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Боевая машина авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Потери России на войне и продвижение ВСУ

К утру понедельника, 26 июня, потери оккупантов составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 225 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и десятки техники.

Украинские военные продвигаются вперед на таврическом направлении, где уже освобождены территории. А оккупанты здесь потеряли почти 4 роты военных за сутки.

Также Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.

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