Нацгвардейцы уничтожили вражескую БМД-4 в Донецкой области (видео)

"Спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМД-4", - говорится в сообщении.

Спецназовцы Нацгвардии уничтожили российскую БМД-4 в Донецкой области.



Это один из новых образцов вражеской боевой машины.



Отличная работа. Двигаемся дальше. pic.twitter.com/pnuG0LyYya — МВД Украины (@MVS_UA) June 26, 2023

Отмечается, что произошло в Донецкой области.

"Это один из новых образцов вражеской боевой машины. Замечательная работа. Двигаемся дальше", - добавили в МВД.

БМД-4 - российская боевая гусеничная плавающая машина, предназначенная для транспортировки личного состава воздушно-десантных войск, повышения его мобильности, вооруженности и защищенности на поле боя. Боевая машина авиадесантируется парашютным, парашютно-реактивным или посадочным способом.

Потери России на войне и продвижение ВСУ

К утру понедельника, 26 июня, потери оккупантов составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 225 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 10 БПЛА и десятки техники.

Украинские военные продвигаются вперед на таврическом направлении, где уже освобождены территории. А оккупанты здесь потеряли почти 4 роты военных за сутки.

Также Силы обороны зачистили плацдарм российских оккупантов на западном берегу канала Северский Донец-Донбасс.