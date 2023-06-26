РФ потеряла почти 4 роты военных за сутки. Какая ситуация на таврическом направлении

Украинские военные продвигаются вперед на таврическом направлении, где уже есть освобожденные территории. А оккупанты здесь потеряли почти 4 роты военных за сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского.

"На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед. Уже освобождены территории и наше движение продолжается", - рассказал он.

По его словам, за прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

Потери врага на таврическом направлении

По данным Тарнавского, за последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты.

"Уничтожены 15 единиц военной техники противника. В частности, 4 ББМ, 2 БпЛА "Supercam", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация" и автомобильная техника. Также был уничтожен склад боеприпасов врага", - добавил генерал.

Контрнаступление ВСУ

Украинские военные уже третью неделю контрнаступают на линии фронта. Буквально сегодня стало известно, что украинские силы обороны освободили уже девятый населенный пункт с начала контрнаступления. Им оказалось село Ровнополь Донецкой области.

За последнюю неделю ВСУ продвинулись от 1 до 2 км на каждом из направлений на востоке. На юге с начала контрнаступления удалось освободить уже 130 кв. км территории. За неделю также уничтожены два вертолета россиян - Ка-52 и Ми-24.