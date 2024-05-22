Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:

Напомним, после возобновления поставок американского оружия, украинские военные заявили об отсутствии дефицита артиллерийских снарядов на фронте.

Силам обороны удалось отбить большинство атак россиян и сохранить контроль над 60% территории Волчанска. Однако агрессор дальше штурмует и беспощадно обстреливает город и Харьковскую область.

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