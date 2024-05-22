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Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Среда 22 мая 2024 07:35
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Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине Фото: армия РФ потеряла 41 артсистему за сутки (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - 496 370 (+1300) человек ликвидировано;
  • танков - 7611 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 14 721 (+22) ед;
  • артиллерийских систем - 12 820 (+41) ед;
  • РСЗО - 1077 ед;
  • средства ПВО - 812 (+1) ед;
  • самолетов - 354 ед;
  • вертолетов - 326 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 346 (+56) ед;
  • крылатых ракет - 2208 (+1) ед;
  • кораблей/катеров - 27 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 17 442 (+59) ед;
  • специальной техники - 2090 (+5) ед.

Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Напомним, после возобновления поставок американского оружия, украинские военные заявили об отсутствии дефицита артиллерийских снарядов на фронте.

Силам обороны удалось отбить большинство атак россиян и сохранить контроль над 60% территории Волчанска. Однако агрессор дальше штурмует и беспощадно обстреливает город и Харьковскую область.

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