Еще 1300 захватчиков и 41 артсистема. Генштаб обновил потери РФ в Украине
Потери России в войне в Украине за сутки с 21 на 22 мая, составили 1300 оккупантов. Кроме того, ВСУ уничтожили 22 боевые бронированные машины (ББМ) и 41 артиллерийскую систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.05.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 496 370 (+1300) человек ликвидировано;
- танков - 7611 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 14 721 (+22) ед;
- артиллерийских систем - 12 820 (+41) ед;
- РСЗО - 1077 ед;
- средства ПВО - 812 (+1) ед;
- самолетов - 354 ед;
- вертолетов - 326 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 10 346 (+56) ед;
- крылатых ракет - 2208 (+1) ед;
- кораблей/катеров - 27 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 17 442 (+59) ед;
- специальной техники - 2090 (+5) ед.
Напомним, после возобновления поставок американского оружия, украинские военные заявили об отсутствии дефицита артиллерийских снарядов на фронте.
Силам обороны удалось отбить большинство атак россиян и сохранить контроль над 60% территории Волчанска. Однако агрессор дальше штурмует и беспощадно обстреливает город и Харьковскую область.
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