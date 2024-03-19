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Нацгвардейцы уничтожили российский комплекс наблюдения "Муром" (видео)

Фото: комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром-М" (росСМИ)
Автор: Валерий Савицкий

Бойцы Национальной гвардии Украины уничтожили российский комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"Качественная работа по выявлению и поражению от аэроразведчиков 11 бригады имени Михаила Грушевского. Уничтожен еще один дорогостоящий комплекс дальнего видеотепловизионного наблюдения "Муром", - проинформировал командующий.

Потери России в Украине

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. В целом с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.

В частности, на днях Силы обороны с Javelin уничтожили колонну оккупантов, которая шла на штурм в Запорожской области.

Между тем бойцы 46 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ результативно отбили штурм россиян возле Марьинки в Донецкой области.

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Война России против Украины