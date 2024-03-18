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Более 800 захватчиков и 36 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Понедельник 18 марта 2024 08:27
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Более 800 захватчиков и 36 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

За минувшие сутки российские захватчики потеряли 810 военнослужащих. Всего с начала полномасштабного вторжения Силы обороны Украины ликвидировали около 431 550 россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ в Telegram.

Общие боевые потери противника по состоянию на 18 марта ориентировочно составили:

  • личного состава - около 431 550 (+810) человек,
  • танков - 6 809 (+19) единиц,
  • боевых бронированных машин - 13 014 (+17) единиц,
  • артиллерийских систем - 10 668 (+34) единиц,
  • РСЗО - 1 017 (+0) единиц,
  • средства ПВО - 720 (+0) единиц,
  • самолетов - 347 (+0) единиц,
  • вертолетов - 325 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8 308 (+36),
  • крылатые ракеты - 1 922 (+0),
  • корабли /катера - 26 (+0) единиц,
  • подводные лодки - 1 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14 141 (+68) единиц,
  • специальная техника - 1 731 (+8) единиц.

Ситуация на фронте

На фронте в течение суток произошло 72 боевых столкновения. Россияне продолжают активные штурмы в Донецкой области, в том числе на Новопавловском направлении.

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