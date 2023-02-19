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Бойцы "Гвардии наступления" помогли ВСУ уничтожить наблюдательный пункт РФ на Донбассе

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Донбасс, Воскресенье 19 февраля 2023 10:27
Бойцы "Гвардии наступления" помогли ВСУ уничтожить наблюдательный пункт РФ на Донбассе Фото: бойцы "Гвардии наступления" помогли ВСУ уничтожить наблюдательный пункт РФ (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Бойцы бригады Национальной Гвардии Украины "Красная калина" совместно с ВСУ уничтожили вражеский наблюдательный пункт и схрон с боеприпасами на донецком направлении..

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА.

"Обнаружить врага помогли разведывательные действия нацгвардейцев. Координаты были переданы побратимам из других Сил обороны, которые точным попаданием артиллерии уничтожили врага", - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как военные несколькими точными ударами разнесли наблюдательный пункт россиян вместе с живой силой.

Как сообщалось, за минувшие сутки ВСУ отбили атаки врага на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Напомним, ВСУ за минувшие сутки уничтожили 590 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны РФ потеряла уже более 142 тысяч своих военных.

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