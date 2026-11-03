Нацгвардейцы уничтожили 10 тысяч российских БПЛА: какие дроны сбивают чаще всего в Запорожье

Бойцы 23-й бригады Национальной гвардии Украины "Хортица" с начала 2026 поразили 10 тысяч российских беспилотников в Запорожской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бригады.
В среднем военнослужащие подразделения уничтожали около 33 вражеских беспилотников в сутки.
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Речь идет об ударных и разведывательных беспилотниках, а также о средствах, которые российские войска используют для корректировки артиллерийского огня и атак по украинским позициям и инфраструктуре.
Среди пораженных целей:
Для противодействия воздушным целям бойцы применяют разные средства поражения, но наибольшую долю составляют дроны-перехватчики производства "Генерал Черешня".
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"Современная война давно вышла за пределы линии боевого соприкосновения. Сегодня противостояние продолжается как на земле, так и в небе. Это настоящая война технологий, в которой одним из самых эффективных средств противодействия вражеским беспилотникам стали дроны-перехватчики", - отмечает командир бригады, полковник Иван Бондарь.
По его словам, украинские военные уничтожают вражеские беспилотники с помощью других дронов, перехватывая цели еще на подлете в город.
"Каждая уничтоженная воздушная цель - это отвлеченная угроза для города, сохраненные человеческие жизни и возможность поддерживать его жизнедеятельность", - отмечает Бондаренко.
Ранее мы сообщали, что дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Е" от ZALA.