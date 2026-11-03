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Нацгвардейцы уничтожили 10 тысяч российских БПЛА: какие дроны сбивают чаще всего в Запорожье

18:21 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Анна Шиканова
Нацгвардейцы уничтожили 10 тысяч российских дронов на Запорожье (фото: facebook.com/ngu3033)

Бойцы 23-й бригады Национальной гвардии Украины "Хортица" с начала 2026 поразили 10 тысяч российских беспилотников в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу бригады.

В среднем военнослужащие подразделения уничтожали около 33 вражеских беспилотников в сутки.

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Речь идет об ударных и разведывательных беспилотниках, а также о средствах, которые российские войска используют для корректировки артиллерийского огня и атак по украинским позициям и инфраструктуре.

Среди пораженных целей:

  • 7955 БпЛА типа "Молния";
  • 1428 FPV-дронов;
  • 289 БпЛА типа "Shahed/Гербера";
  • 187 разведывательных и многоцелевых БпЛА;
  • 148 баражирующих боеприпасов типа "Lancet".

Для противодействия воздушным целям бойцы применяют разные средства поражения, но наибольшую долю составляют дроны-перехватчики производства "Генерал Черешня".

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"Современная война давно вышла за пределы линии боевого соприкосновения. Сегодня противостояние продолжается как на земле, так и в небе. Это настоящая война технологий, в которой одним из самых эффективных средств противодействия вражеским беспилотникам стали дроны-перехватчики", - отмечает командир бригады, полковник Иван Бондарь.

По его словам, украинские военные уничтожают вражеские беспилотники с помощью других дронов, перехватывая цели еще на подлете в город.

"Каждая уничтоженная воздушная цель - это отвлеченная угроза для города, сохраненные человеческие жизни и возможность поддерживать его жизнедеятельность", - отмечает Бондаренко.

Ранее мы сообщали, что дрон-перехватчик впервые сбил российский дрон "КУБ-2Е" от ZALA.

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