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Нацгвардійці знищили 10 тисяч російських БпЛА: які дрони збивають найчастіше на Запоріжжі

18:21 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Анна Шиканова
Нацгвардійці знищили 10 тисяч російських дронів на Запоріжжі (фото: facebook.com/ngu3033)

Бійці 23-ї бригади Національної гвардії України "Хортиця" від початку 2026 року уразили 10 тисяч російських безпілотників у Запорізькій області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку бригади.

У середньому військовослужбовці підрозділу знищували близько 33 ворожих безпілотників щодоби.

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Йдеться про ударні та розвідувальні безпілотники, а також засоби, які російські війська використовують для коригування артилерійського вогню й атак по українських позиціях та інфраструктурі.

Серед уражених цілей:

  • 7955 БпЛА типу "Молнія";
  • 1428 FPV-дронів;
  • 289 БпЛА типу "Shahed/Гербера";
  • 187 розвідувальних і багатоцільових БпЛА;
  • 148 баражуючих боєприпасів типу "Lancet".

Для протидії повітряним цілям бійці застосовують різні засоби ураження, але найбільшу частку становлять дрони-перехоплювачі виробництва "Генерал Черешня".

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"Сучасна війна давно вийшла за межі лінії бойового зіткнення. Сьогодні протистояння триває як на землі, так і в небі. Це справжня війна технологій, у якій одним із найефективніших засобів протидії ворожим безпілотникам стали дрони-перехоплювачі", - зауважує командир бригади, полковник Іван Бондаренко.

За його словами, українські військові знищують ворожі безпілотники за допомогою інших дронів, перехоплюючи цілі ще на підльоті до міста.

"Кожна знищена повітряна ціль - це відвернута загроза для міста, збережені людські життя та можливість підтримувати його життєдіяльність", - наголошує Бондаренко.

Раніше ми повідомляли, що дрон-перехоплювач вперше збив російський дрон "КУБ-2Е" від ZALA.

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