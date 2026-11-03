Нацгвардійці знищили 10 тисяч російських БпЛА: які дрони збивають найчастіше на Запоріжжі

У середньому військовослужбовці підрозділу знищували близько 33 ворожих безпілотників щодоби.

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Йдеться про ударні та розвідувальні безпілотники, а також засоби, які російські війська використовують для коригування артилерійського вогню й атак по українських позиціях та інфраструктурі.

Серед уражених цілей:

7955 БпЛА типу "Молнія";

1428 FPV-дронів;

289 БпЛА типу "Shahed/Гербера";

187 розвідувальних і багатоцільових БпЛА;

148 баражуючих боєприпасів типу "Lancet".

Для протидії повітряним цілям бійці застосовують різні засоби ураження, але найбільшу частку становлять дрони-перехоплювачі виробництва "Генерал Черешня".

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"Сучасна війна давно вийшла за межі лінії бойового зіткнення. Сьогодні протистояння триває як на землі, так і в небі. Це справжня війна технологій, у якій одним із найефективніших засобів протидії ворожим безпілотникам стали дрони-перехоплювачі", - зауважує командир бригади, полковник Іван Бондаренко.

За його словами, українські військові знищують ворожі безпілотники за допомогою інших дронів, перехоплюючи цілі ще на підльоті до міста.

"Кожна знищена повітряна ціль - це відвернута загроза для міста, збережені людські життя та можливість підтримувати його життєдіяльність", - наголошує Бондаренко.