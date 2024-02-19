Нацгвардейцы совершили рейд в тыл врага и показали ликвидацию оккупантов в ближнем бою (видео)

"За неделю аэроразведчики Нацгвардии уничтожили 30 российских танков. Наши птицы летают прицельно", - написал Клименко.

Кроме того, украинские бойцы уничтожили:

54 артиллерийские системы;

54 вражеские автомобили;

37 БТР и БМП;

8 складов боекомплектов;

5 средств РЭБ;

1 РСЗО.

К тому же нацгвардейцы совершают рейды в тыл врага и уничтожают оккупантов в ближнем бою. На видео показаны уникальные кадры такой операции бригады "Азов".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 19 февраля, составили 1290 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 403 720 военных. Кроме того, ВСУ приземлили самолет.

Кроме того, сегодня украинские военные сбили еще два российских самолета на востоке. ВСУ удалось "приземлить" уже шесть бортов оккупантов за последние двое суток.