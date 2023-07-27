Ситуация на фронте сегодня 27 июля

За прошедшие сутки на фронте произошло 28 боевых столкновений, Силы обороны уничтожили 11 артиллерийских средств россиян, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Вражеские атаки

Сегодня ночью российская федерация нанесла очередной удар иранским ударным БпЛА типа "Shahed" по Украине. Информация о последствиях этой террористической атаки уточняется.

За прошедшие сутки враг нанес 49 ракетных и 37 авиационных ударов, совершил более 63 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и мирным населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушения получили жилые дома.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в частности Гута Студенецкая, Семеновка, Ясная Поляна Черниговской области; Свободная Слобода, Поповка, Степное, Басовка, Могрица, Покровка Сумской области и Ветеринарное, Охримовка, Стрелка, Глубокое, Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселевской Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись Двухлетней, Западной, Фиголовке, Табаевке, Тополе и Подоле Харьковской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Дибровы Луганской области. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили атаки противника в районах севернее Хромового, восточнее Дружбы и севернее Клещиевки. Враг нанес авиационный удар в районе Клещиевки Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Васюковка, Орехово-Василовка, Ивановское, Богдановка, Часов Яр и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении , под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отразили атаки российских войск в районе города Авдеевка. В то же время, враг совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Новокалиново, Степное, Авдеевка, Первомайское и Северное Донецкой области.

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление русских войск в районе города Марьинка. Враг нанес авиационный удар у Красногоровки. Артиллерийские обстрелы подверглись населенным пунктам Кураховка, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Старомайорского Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Ровно, Благодатного и Старомайорского. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка, Сторожево и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационных ударов в районах Новоданиловки, Малой Токмачки, Орехова, Пятихаток Запорожской области и Антоновки Херсонской области.

Артиллерийские обстрелы подверглись более 35 населенным пунктам, среди них Малиновка, Гуляйполе, Степное, Лобковое, Левадное и Каменское Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Дудчаны, Берислав, Казацкое, Молодежное, Антоновка, Камышаны, Кизомис, Станислав Херсонской области и Ивановка Николаевской области.

В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение.

Потери врага

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и 2 - по его зенитно-ракетным комплексам.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 11 артиллерийских средств на огневых позициях, 2 пункта управления, 1 состав боеприпасов, 1 район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще три важные цели российских окупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.