В Нацгвардии показали, как выглядит логистика РФ на Харьковском направлении

Логистический путь россиян на Харьковском направлении постоянно находится под огневым контролем украинских военных. Он усеян разбитыми авто и ликвидированными оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"На видео небольшой фрагмент дороги, по которой оккупанты осуществляют основные логистические задачи. Как вы видите на небольшом участке метров в 200 дороги, стоит 4 уничтоженных автомобиля, минимум 4 убитых российских солдата и разорванный неустановленный броневик на "гусенице", - рассказал он.

Так, по словам Пивненко, выглядит почти весь логистический маршрут.

"Наши бойцы-спецназначители Нацгвардии делают для россиян здесь ад", - констатировал генерал.