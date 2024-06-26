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В Нацгвардии показали, как выглядит логистика РФ на Харьковском направлении

Харьков, Среда 26 июня 2024 14:50
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В Нацгвардии показали, как выглядит логистика РФ на Харьковском направлении Фото: как выглядит логистика РФ на Харьковском направлении (иллюстрация/t me zsuwar)
Автор: Наталия Гурковская

Логистический путь россиян на Харьковском направлении постоянно находится под огневым контролем украинских военных. Он усеян разбитыми авто и ликвидированными оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

"На видео небольшой фрагмент дороги, по которой оккупанты осуществляют основные логистические задачи. Как вы видите на небольшом участке метров в 200 дороги, стоит 4 уничтоженных автомобиля, минимум 4 убитых российских солдата и разорванный неустановленный броневик на "гусенице", - рассказал он.

Так, по словам Пивненко, выглядит почти весь логистический маршрут.

"Наши бойцы-спецназначители Нацгвардии делают для россиян здесь ад", - констатировал генерал.

Ситуация на Харьковском направлении

Россия начала новое наступление в Харьковской области с начала мая. По данным на утро 26 июня РФ продолжает атаковать в районе Волчанска. При этом, российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в самом Волчанске, захватчики пытаются туда пробиться.

Добавим, что "горячей" обстановка остается не только на линии фронта. Захватчики успевают обстреливать не только позиции ВСУ, но и дома мирных жителей. Так, 25 июня РФ атаковала село Бобровка, под Харьковом. Удар пришелся на местные дачи. Шестеро людей были ранены.

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