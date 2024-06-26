У Нацгвардії показали, як виглядає логістика РФ на Харківському напрямку

Логістичний шлях росіян на Харківському напрямку постійно перебуває під вогневим контролем українських військових. Він усіяний розбитими авто та ліквідованими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"На відео невеликий фрагмент дороги, по якій окупанти здійснюють основні логістичні задачі. Як ви бачите на невеличкій ділянці метрів у 200 дороги стоїть 4 знищені автівки, мінімум 4 вбитих російських солдата та розірваний невстановлений броньовик на "гусянці", - розповів він.

Так, за словами Півненка, виглядає майже весь логістичний маршрут.

"Наші бійці-спецпризначенці Нацгвардії роблять для росіян тут пекло", - констатував генерал.