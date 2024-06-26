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У Нацгвардії показали, як виглядає логістика РФ на Харківському напрямку

Харків, Середа 26 червня 2024 14:50
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У Нацгвардії показали, як виглядає логістика РФ на Харківському напрямку Фото: як виглядає логістика РФ на Харківському напрямку (ілюстрація/t me zsuwar)
Автор: Наталія Гурковська

Логістичний шлях росіян на Харківському напрямку постійно перебуває під вогневим контролем українських військових. Він усіяний розбитими авто та ліквідованими окупантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командуючого Нацгвардії Олександра Півненка.

"На відео невеликий фрагмент дороги, по якій окупанти здійснюють основні логістичні задачі. Як ви бачите на невеличкій ділянці метрів у 200 дороги стоїть 4 знищені автівки, мінімум 4 вбитих російських солдата та розірваний невстановлений броньовик на "гусянці", - розповів він.

Так, за словами Півненка, виглядає майже весь логістичний маршрут.

"Наші бійці-спецпризначенці Нацгвардії роблять для росіян тут пекло", - констатував генерал.

Ситуація на Харківському напрямку

Росія розпочала новий наступ у Харківській області з початку травня. За даними на ранок 26 червня, РФ продовжує атакувати в районі Вовчанська. При цьому російські окупанти залишаються заблокованими на агрегатному заводі в самому Волчанську, загарбники намагаються туди пробитися.

Додамо, що "гарячою" обстановка залишається не лише на лінії фронту. Загарбники встигають обстрілювати не лише позиції ЗСУ, а й будинки мирних жителів. Так, 25 червня РФ атакувала село Бобрівка, що під Харковом. Удар припав на місцеві дачі. Шестеро людей поранено.

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