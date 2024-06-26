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Российские оккупанты заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ВСУ

Волчанск, Среда 26 июня 2024 12:11
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Российские оккупанты заблокированы на агрегатном заводе в Волчанске, - ВСУ Фото: ВСУ заблокировали россиян на агрегатном заводе в Волчанске (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты остаются заблокированными на агрегатном заводе в Волчанске Харьковской области. Захватчики пытаются туда пробиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрия Повха в эфире "Радио Свобода".

Как отметил спикер, с начала суток россияне начали две атаки в районе Волчанска, ВСУ противостоят врагу.

Он подтвердил, что на агрегатном заводе в Волчанске остаются российские войска, оккупанты заблокированы. При этом спикер не назвал количество российских захватчиков, которые остаются на заводе.

"Этот анклав остается заблокирован силами обороны Украины... Они (другие российские силы, - ред.) пытаются туда пробиться, одно из направлений в Волчанске - это то как раз в направлении завода. Они совершают атаки, но наши Силы обороны их отбивают", - сказал Повх.

Что говорят местные власти

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, ситуация в Волчанске "изменчива", там идут уличные бои. Он отметил, что на одном из промышленных предприятий в городе заблокированы несколько десятков оккупантов.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска каждый день обстреливают прифронтовые населенные пункты в Харьковской области. В частности, вчера, 25 июня, российская авиация ударила по селу Бобровка под Харьковом. Оккупанты обстреляли дома, шесть человек получили ранения.

В Харьковской области бои идут сразу на двух направлениях - на Купянском и на севере области (Харьковское направление).

Напомним, что оккупанты с 10 мая пытаются прорвать оборону украинских защитников на севере Харьковской области.

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