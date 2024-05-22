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Парковщикам в Украине на время военного положения запретят эвакуировать автомобили

Украина, Среда 22 мая 2024 14:24
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Парковщикам в Украине на время военного положения запретят эвакуировать автомобили Фото: Парковщикам ограничат права (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о полномочиях инспекторов по парковке, которым запрещается во время военного положения временное задержание авто путем доставки для хранения на специальную площадку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект №9092-3 поддержали 234 депутата.

Что предусматривает законопроект

Документ лишает инспекторов по парковке права временного задержания транспортных средств. Такие полномочия будут только у Национальной полиции.

"Принятие акта урегулирует вопрос временного задержания авто, в частности, во время воздушной тревоги и позволит сохранить жизнь водителей, которые вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, нарушая правила остановки или стоянки", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Обоснование проекта

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, населенные пункты Украины подвергаются массированным ракетным обстрелам. Во время воздушной тревоги водители вынуждены быстро покидать автомобили для поиска укрытия, часто нарушая правила остановки или стоянки в пределах соответствующего населенного пункта.

"В таком случае, с нравственной и моральной точки зрения недопустимо требовать от водителей не нарушать правила остановки или стоянки, ведь в первую очередь они должны заботиться о собственной жизни и здоровье, а не о соблюдении Правил дорожного движения", - говорится в документе.

По статистике, за год действия военного положения в Украине из-за полномасштабного военного вторжения РФ количество случаев временного задержания транспортных средств возросло. Часто такие задержания проходят даже без законных оснований. Особо позорная ситуация сложилась в крупных городах: Киев, Харьков, Днепр, Одесса и т.д., отмечают авторы проекта.

Напомним, правилами дорожного движения в Украине установлен четкий список мест, где запрещена парковка авто. Парковка во дворах многоквартирных жилых домов прямо не запрещена, но она не должна создавать препятствий жильцам.

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