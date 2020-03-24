ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Нацгвардія взяла під охорону інфекційну лікарню в Ужгороді

Новини » Коронавірус     24.03.2020 - 15:12
Нацгвардія взяла під охорону інфекційну лікарню в Ужгороді
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Гвардійці охоронятимуть прилеглу до лікарні територію

Ужгородську обласну клінічну інфекційну лікарню, до якої направляють можливих інфікованих коронавірусом, будуть охороняти військовослужбовці Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НГУ у Facebook.

Повідомляється, що військові будуть охороняти прилеглу до лікарні територію.

"Військовослужбовці 3 батальйону 2 Галицької бригади Національної гвардії України приступили до охорони Ужгородської обласної клінічної інфекційної лікарні. Гвардійці будуть здійснювати охорону громадського порядку на прилеглій до лікарні території", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили у Закарпатській обласній державній адміністрації, за добу у регіональні лікарні за екстреною допомогою звернулися 379 українців, у 38 з них були симптоми гострої респіраторної інфекції. Загалом, з симптомами ГРВІ госпіталізовано 29 осіб. У однієї людини діагностовано грипозну пневмонію.

Зараз у обласній інфекційній лікарні знаходиться одна людина з позитивним результатом тесту ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція). Вказана особа контактувала з українцем, який повернувся з країн, де були підтверджені випадки COVID-19. Лікарі зробили додаткові тести та очікують результатів з Києва для підтвердження діагнозу коронавірусу.

Станом на сьогодні в Україні відомо про 97 випадків зараження вірусом. Найбільше інфікованих у Чернівецькій області та Києві. Детально про поширення СOVID-19 по областям - у матеріалі РБК-Україна.

Коронавірус у Тернопільській області: поліція шукає 500 контактних осіб зараженого У Криму різко зросло число заражених коронавірусом
Новини України УжгородНацгвардияКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся