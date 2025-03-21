В Нацгвардии объяснили законопроект о применении силы во время протестов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национальной гвардии Украины .

Сегодня в СМИ появилась информация, что одобренный правоохранительным комитетом законопроект №10311 якобы расширяет право нацгвардейцев на применение силы, в частности относительно использования огнестрельного оружия и слезоточивого газа против гражданских во время протестов, а также беспилотников. Однако в Нацгвардии расширение прав отрицают.

"Основные изменения касаются именно закона "О Национальной гвардии Украины" в части приведения его норм в соответствие с другими, уже существующими правовыми нормами по выполнению гвардейцами тех задач и функций, которые они выполняют во время военного положения, и с учетом актуальных задач, которые выполняет Нацгвардия сейчас", - пояснили в НГУ.

Как говорят в Нацгвардии, нацгвардейцы могли и раньше применять резиновые дубинки, электрошоки или принудительно останавливать транспорт. А тот перечень спецсредств, который предложен в законопроекте №10311, уже предусмотрен и используется военнослужащими НГУ.

Также некоторые нормы в законопроекте №10311 почти полностью продублированы из законов "О Национальной полиции", "О Государственной пограничной службе Украины", "О военной службе правопорядка в ВСУ", с учетом особенностей выполнения возложенных на НГУ задач и функций.

"Изменения обеспечат правовую ясность для выполнения задач НГУ - от борьбы с ДРГ до обеспечения безопасности на деоккупированных территориях. Это вопрос защиты государства и граждан", - подчеркнули в Нацгвардии.