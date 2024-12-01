Нацгвардия отбила массированный штурм россиян в Харьковской области (видео)
Россия задействовала взвод пехоты и несколько БМП во время штурма в Харьковской области. Но оккупанты были разбиты, понеся значительные потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.
Так, утром 30 ноября оккупанты совершили неудачную попытку штурма позиций 13-й бригады НГУ "Хартия" в Харьковской области.
«Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", - рассказал он.
Потери РФ во время штурма
По его данным, благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе Хартии и 92 ОШБР заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами.
"Боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БПЛА и артиллерия. Потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых", - отметил Пивненко.
Ситуация на фронте
За прошедшие сутки, 30 ноября, на фронте в Украине произошли 224 боевых столкновения. По сравнению с другими днями количество боев возросло.
В частности, на Харьковском направлении оккупанты девять раз пытались продвинуться в районах Волчанска, Казачьей Лопани и Гоптовки.
Добавим, еще в июле Пивненко отмечал, что через месяц-полтора оккупанты на фронте перейдут в оборону. Продолжать штурмы на нескольких направлениях россияне не смогут из-за больших потерь.
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