Нацгвардия отбила массированный штурм россиян в Харьковской области (видео)

Россия задействовала взвод пехоты и несколько БМП во время штурма в Харьковской области. Но оккупанты были разбиты, понеся значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Нацгвардии Александра Пивненко.

Так, утром 30 ноября оккупанты совершили неудачную попытку штурма позиций 13-й бригады НГУ "Хартия" в Харьковской области. «Противник силами более взвода пехоты при поддержке трех единиц БМП-3 пытался атаковать подразделения 13 бригады оперативного назначения НГУ "Хартия", - рассказал он. Потери РФ во время штурма По его данным, благодаря организации системы разведки Силы обороны Украины в составе Хартии и 92 ОШБР заблаговременно обнаружили колонну и нанесли огневое поражение артиллерией и ударными дронами. "Боевые машины пехоты были уничтожены, а остатки уцелевшей пехоты добили БПЛА и артиллерия. Потери врага за утро составили три БМП, 29 погибших и 16 раненых", - отметил Пивненко.