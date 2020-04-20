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У ДСНС назвали найскладніший осередок пожежі в Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події     20.04.2020 - 12:28
У ДСНС назвали найскладніший осередок пожежі в Чорнобильській зоні
Ілюстративне фото (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Зараз рятувальники не допускають перехід вогню в Білорусь

Найскладніший осередок лісової пожежі в Чорнобильській зоні відчуження знаходиться поблизу села Рудьки в Іванківському районі. Про це повідомили на брифінгу представники Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає кореспондент РБК-Україна.

За даними ДСНС, найскладніший осередок знаходиться поблизу села Рудьки, ще два осередки гасять в районі сіл Россоха та Крива Гора. Зараз рятувальники намагаються не пропустити вогонь на територію Білорусі.

"Найскладніший осередок пожежі знаходиться поблизу села Рудьки, де вживаються усі можливі заходи для недопущення переходу пожежі на територію Республіки Білорусь. Інші два осередки поблизу сіл Россоха та Крива Гора не несуть загрози лісовим масивам та іншим територіям зони відчуження", - розповіли у службі.

Зазначається, що ДСНС сьогодні продовжує заходи з ліквідації лісових пожеж в Житомирській області та в зоні відчуження.

"У Чорнобильській зоні на ранок вдалось локалізувати один осередок пожежі. На цей час основні зусилля направлені на гасіння інших трьох осередків поблизу населених пунктів Россоха, Крива Гора та Рудьки. А також двох торф'яників в осередках, пройдених вогнем", - додали представники ДСНС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобильській зоні відчуження майже півтори тисячі людей продовжують боротися з чотирма осередками лісової пожежі. Ввечері 20 квітня пожежі гасили поблизу населених пунктів Корогод, Розсоха, Крива Гора та Рудьки.

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