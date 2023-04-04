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Норвегия ввела новые санкции против России

Новина українською →
Осло, Вторник 04 апреля 2023 13:24
Норвегия ввела новые санкции против России Фото: Норвегия ужесточила санкции против России (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Норвегия ввела новый пакет санкций против России и кремлевского режима. В санкционный список попали 87 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительство Норвегии.

Введенные санкции были приняты ЕС в десятом пакете, объявленном 25 февраля 2023 года.

Так, в санкционный список попали 87 физических и 34 юридических лица. Всего Норвегия уже ввела санкции против 1678 физических и юридических лиц из России.

Правительство Норвегии продлило обязательство по заморозке активов россиян, торговле ценными бумагами и другими инструментами денежного рынка. Также продолжается запрет для граждан РФ занимать руководящие должности в органах управления.

Норвегия расширила запрет на экспорт продуктов двойного значения, которые могут использоваться военно-промышленным комплексом России. Речь идет также о некоторых строительных товарах, товарах авиационной промышленности и технологиях.

Введены новые ограничения на импорт из России битума, асфальта, синтетического каучука и сажи.

Напомним, 25 февраля Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину.

К десятому пакету санкций ЕС также присоединилась Швейцария, а Польша заявила, что не довольна новыми санкциями, и назвала их "слишком мягкими".

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