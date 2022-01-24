СБУ знешкодила "терористів" в аеропорту та звільнила літак: відео вчений

СБУ провела тактико-спеціальні навчання на базі міжнародного аеропорту "Антонов" у Київській області. Спецназівці знешкодили умовних "терористів", які захопили літак із пасажирами та один з авіаційних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ .

В навчаннях брали участь підрозділи СБУ, поліції, Національної гвардії та Держслужби з надзвичайних ситуацій. Вони відпрацьовували завдання в умовах максимально наближених до реальних.

За легендою, умовні терористи захопили заручників у літаку та вимагали його приземлення. При цьому їхні "спільники" захопили диспетчерську вежу в аеропорту та висунули умови визволення "потерпілих".

Фото: СБУ провела навчання на аеродромі "Антонова"

Правоохоронці силою знешкодили "зловмисників" та "звільнили" заручників. Так вони вдосконалили навички у сфері запобігання та нейтралізації терористичних загроз.