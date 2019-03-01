Нацгвардійці на Донбасі збили російський безпілотник

Фахівці вивчають безпілотник та носії інформації

Военнослужащие подразделения Операции объединенных сил (ООС) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) типа "Элерон" российских оккупационных войск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как отмечается, сегодня, 1 марта, на одном из взводних опорных пунктов отдельной механизированной бригады, которая держит оборону на Світлодарському направлении, военнослужащие батальонной тактической группы полка специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины заметили над позицией беспилотный летательный аппарат противника.

Гвардейцы пропустили его через первую позицию и открыли заградительный огонь по беспилотнику из штатного стрелкового оружия.

"В 7 часов 43 минуты на высоте 150 метров беспилотный летательный аппарат был сбит. Военнослужащие нашли сбитый дрон и передали его специалистам специальных подразделений", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, БПЛА, сбитый бдительными гвардейцами, оказался российским беспилотным летательным аппаратом типа "Элерон". Сейчас специалисты изучают сбитый вражеский беспилотник и носители информации.

Фото: сбитый беспилотник (facebook.com/GeneralStaff.ua)

РБК-Украина писало, что в пятницу, 1 марта, американский разведывательный беспилотник RQ-4B Global Hawk осуществляет полет вблизи оккупированной части Донбасса.

Напомним, боевики в ночь на п'пятницу со стороны с. Калиновое (территория временно подконтрольная "ЛНВ") из минометов калибра 120 мм обстреляли с. Троицкое Попаснянского района Луганской области.